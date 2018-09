L’oposició laurediana critica la «improvisació» de Naturlandia

L’oposició de Sant Julià titlla «d’improvisació» les decisions del comú respecte a Naturlandia. Les declaracions del conseller Joan Albert Farré tenen lloc després que el parc hagi comprat il·luminació per poder operar amb el Tobotronc a l’hivern al vespre, sense llum solar, malgrat no tenir encara l’autorització del Govern per poder-ho fer. Segons Farré, l’oposició «com sempre, no teníem cap tipus d’informació» però «no entenem que no s’hagi seguit l’ordre natural». Des del seu punt de vista, «primer calia, no només obtenir el permís del Govern, sinó presentar un projecte econòmic que detalles la rendibilitat de la iniciativa i els objectius».



Segons fonts de l’Executiu consultades per aquest rotatiu, però, Naturlandia va demanar l’autorització al departament de Transport i aquest encara no ha respost, en cap dels dos sentits, per falta d’informació, especialment pel que fa a la seguretat addicional que caldria per fer servir el giny al vespre. Un fet que Farré va deixar clar que «posa de manifest la falta de rigorositat en el treball del comú i del parc».

Preocupació per falta de diligència

A més dels punts ja coneguts de la polèmica, el conseller lauredià va apuntar que està preocupat per si la compra de la il·luminació s’ha fet «amb prou diligència». «Entenc que per instal·lar llums cal l’homologació del fabricant de l’atracció i em pregunto si li han preguntat perquè manipular-lo pot donar problemes», reflexionava.



Un cop més, Farré va lamentar assabentar-se dels moviments del parc d’atraccions per la premsa. «No tenim accés ni informació. No sabem mai ni quan, ni com, ni res», afirmava, tot recordant que els hi ha passat el mateix amb la idea de construir una tirolina: «sabem que és una idea però no en tenim els detalls», es queixava. En tot cas, el conseller lauredià va indicar que entraria una demanda d’informació al comú, malgrat no tenir gaires esperances amb la resposta. «Crec que no ens contesten per por a la crítica», va concloure.

Silenci del comú i de Naturlandia

Per la seva banda, ni el comú ni el parc van voler fer declaracions al respecte. D’una banda, la corporació es va limitar a contestar que «de moment no desitgem parlar-ne» mentre que des de Naturlandia ni tan sols es va rebre resposta.