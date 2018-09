Les prestacions per desocupació involuntària beneficien 203 persones

Les sol·licituds favorables van ser concedides a 104 llars, 83 menys que l’any 2016 (187, 44,4%), i van beneficiar a un total de 203 persones, amb un import mitjà per llar de 3.597,97 euros. El tipus de llar que va rebre el major nombre d’ajuts són les unipersonals (53 llars, 55,4% de l’import dels ajuts) i les nuclears (divuit llars, 17,7% de l’import dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del sol·licitant, els espanyols i andorrans reben el 34,4% i el 27,0% de l’import dels ajuts, respectivament.

L’any 2017 es van presentar 177 sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària de les quals el 60,5% van ser resoltes favorablement (107), mentre que un 39,5% van ser desfavorables (70). La proporció de sol·licituds desfavorables respecte a les sol·licituds presentades augmenta un 10,9% en relació a l’any 2016, segons dades d’Estadística publicades ahir.

Per El Periòdic

