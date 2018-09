Un 90% dels isards permesos abatuts a la Setmana de caça

La Setmana de caça de l’isard va concloure diumenge amb «entre el 80 i el 90% dels isards permesos abatuts». Així al menys ho pronostica el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, que ho atribueix «al bon temps» dels últims dies. Les xifres oficials se sabran avui, quan acabin les 24 hores que els caçadors tenen per homologar les seves peces. En total, hi van participar 537 persones que podien arribar a caçar fins a 96 animals. Malgrat això, els Agents Rurals de Catalunya van detectar la batuda furtiva d’un isard i que suposa una infracció dins la normativa de la Federació. Cabanes va reconèixer, com a mínim, dues infraccions més, de les quals només en va desvetllar una, la mort d’un mufló. Respecte a la polèmica sobre la possible inflació de les xifres de caçadors, el president de la Federació va dir que podria haver hagut «un parell» que es van inscriure fora de termini.

Els Agents Rurals catalans també van denunciar a Twitter diferents infraccions a la frontera andorrana, però que no els atribueixen a la Setmana de caça.