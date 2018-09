Detinguda per robar 3.750 euros en metàl·lic i joies

La Policia va detenir dilluns passat a Sant Julià de Lòria una dona resident de 53 anys, com a presumpta autora d’un delicte de furt amb accés il·lícit a casa habitada. Els agents van ser requerits per un particular, ja que els seus pares s’havien trobat la dona de la neteja de l’edifici a l’interior del seu domicili, amagada darrere la porta d’una de les habitacions. Les víctimes van denunciar el fets, i van exposar que en el darrers quatre mesos haurien trobat a faltar diferents quantitats de diners de l’interior del pis (uns 2.000 euros), mentre que una altra veïna de l’immoble va presentar una denuncia en què assegura haver estat objecte de sostracció de joies valorades en uns 1.750 euros.

Maltractament

A més, tres homes han estat detinguts com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. El primer, resident a Escaldes-Engordany de 34 anys, per maltractar l’exparella. El segon, un home resident a Andorra la Vella de 37 anys, per maltractar la parella i el fill major d’edat. I el tercer, resident a Canillo de 42 anys, per maltractar la parella. D’altra banda, la policia va detenir aquest diumenge a El Tarter una dona no resident de 30 anys i un home resident de 48 anys, després d’haver-se agredit mútuament al domicili particular d’ell, fent ús ella d’un esprai de defensa. En fer el registre a la bossa de mà de la dona, es va trobar un rellotge i una cigarreta electrònica que li hauria robat a l’home.