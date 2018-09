Conveni per millorar l’eficiència energètica en l’edificació

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el president del Pol de Competitivitat pel Desenvolupament de les energies renovables en l’edificació i la indústria (DERBI) de França, André Joffre, van signar ahir un conveni de col·laboració que permetrà millorar l’eficiència energètica en l’edificació al país. Mitjançant aquest acord, les empreses andorranes es beneficiaran de formacions a càrrec d’homòlogues franceses per tal d’acreditar-se com a especialistes en construcció eficient, d’acord amb un sistema homologat a la Unió Europea «abans de la fi de la legislatura», confia Calvó.



Entre els projectes d’edificació eficient impulsats des del Pole DERBI que la ministra Calvó va considerar interessants i de fàcil implementació per a Andorra hi ha, en matèria de renovables, el de la instal·lació de generadors eòlics de molt petit format així com l’ús de la tecnologia blockchain, en matèria d’innovació, que ha de servir per gestionar el consum i l’autoproducció d’energia elèctrica que permet la recentment aprovada Llei d’impuls a la transició energètica. «Hem d’acabar de mirar per les dues parts si podem desenvolupar un projecte més concret sobre aquest sistema a Andorra», va explicar la ministra. El text de la no nova llei preveu doblar la producció energètica nacional d’aquí al 2030 amb un mínim del 75% de producció de fonts d’origen renovable i l’acord vol ajudar que les empreses andorranes es beneficiïn de la transició energètica que viurà el Principat durant les pròximes dècades amb l’aval d’una institució com el Pole DERBI que compta amb experiència i reconeixement a Europa. Representants del Pole DERBI es traslladaran a Andorra a finals d’octubre per concretar el mètode de formació entre empreses i altres detalls.

Jornada transpirinenca



Avui la ministra representarà Andorra a la jornada Transició energètica i digital per a edificis que se celebra a Canet de Rosselló amb la participació de diferents cambres de comerç del Principat, Catalunya i França, així com altres representants dels sectors públics i privats d’aquests territoris per debatre sobre la innovació en aquest sector i buscar connexions i col·laboracions entre els diferents agents implicats.