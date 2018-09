Martí rep la secretaria general iberoamericana a Nova York

El cap de Govern, Toni Martí, i la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, es van reunir ahir a Nova York per tractar qüestions relatives a l’organització de la Cimera Iberoamericana del 2020 per part d’Andorra, com són els treballs previs al voltant de la definició de la temàtica, així com la voluntat de celebrar una cimera oberta a altres països, que podrien acollir reunions sectorials, com ja ha passat en d’altres ocasions.



En aquest sentit, el cap de Govern va avançar a la secretària general iberoamericana, que la voluntat d’Andorra és centrar-se en les prioritats polítiques impulsades els últims anys per l’Executiu com són l’educació, la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica o les noves tecnologies, qüestions totes relacionades amb el desenvolupament sostenible. Martí i Grynspan han tractat diferents aspectes relatius a l’organització d’una Cimera Iberoamericana per part d’Andorra, com ara la possibilitat de compartir amb altres països la celebració de determinades reunions sectorials, com també Andorra va organitzar la reunió sectorial de ministres d’Educació quan Colòmbia n’era el país amfitrió el 2017, així com la definició de la temàtica de la Cimera.



Per la seva part, Rebeca Grynspan, va celebrar l’ampli suport mostrat per tots els països de la comunitat iberoamericana a la candidatura d’Andorra per acollir la Cimera i ha constatat l’oportunitat que significa per Andorra i per al seu posicionament internacional.



La trobada es va celebrar a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides i en el marc de la 73a Assemblea General de l’ONU, que se celebra aquesta setmana a Nova York. Durant aquesta setmana, tant el cap de Govern com la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es reuniran amb part dels seus homòlegs iberoamericans per tractar la candidatura d’Andorra, que s’hauria d’acabar de confirmar durant la celebració de la Cimera, que tindrà lloc a La Antigua, Guatemala, els pròxims 15 i 16 de novembre.



Martí i Ubach tractaran la candidatura d’Andorra per acollir la Cimera 2020 amb els seus homòlegs a la comunitat iberoamericana. La titular d’Exteriors, Maria Ubach, va aprofitar la trobada internacional a l’Assemblea per reunir-se amb els seus homòlegs a Paraguay, Luís Alberto Castiglioni; Panamà, Isabel de Saint Malo i Argentina, Jorge Faurie, per compartir la visió dels diferents països amb l’enfocament dels Objectius del Desenvolupament Sostenible que es tractaran a la propera Cimera a Guatemala.



Els tres ministres han reiterat el seu suport a la candidatura d’Andorra per acollir aquest esdeveniment internacional l’any 2020.



El cap de Govern es va trobar amb els màxims mandataris a l’Equador, Lenin Moreno i a la República Dominicana, Danilo Medina, amb els quals també va tractar la candidatura d’Andorra i va compartir la visió dels diferents Governs aplicades per a l’impuls de les polítiques de sostenibilitat.