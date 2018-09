La Guàrdia Civil denuncia acampades il·legals a Boumort

Els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Lleida van denunciar el passat 22 de setembre als responsables d’una acampada il·legal de tres tendes de campanya i l’accés motoritzat realitzat amb un vehicle tot terreny a través d’una zona de prat natural. Ambdues accions van passar en el paratge conegut com a Coll de la Creu, en el municipi de la Conca de Dall, a la província de Lleida.



Les denúncies s’emmarquen en les noves restriccions implantades per la Junta de la Reserva Nacional de Caça de Boumort (RNCB), per l’època d’observació de la brama del cérvol, que es duu a terme entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre, i que consisteixen tant en la limitació al trànsit motoritzat en un sector i en la prohibició d’allunyar-se caminant fora de les pistes forestals. Igualment, la Guàrdia Civil va formular la denúncia per accès motoritzat al jaç sec del pantà de Sant Antoni, també a la Conca de Dall.



En total, doncs, el Seprona ha formulat fins a cinc denúncies, tres per acampades il·legals i dues per accés motoritzat a espais naturals de protecció especial.