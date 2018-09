L’oposició vol agilitzar la gestió de la vall del Madriu

L’oposició del Comú d’Escaldes-Engordany van reclamar a la corporació que encapçali una iniciativa per dotar de més personalitat jurídica a la Comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. «És aberrant que per fer una despesa mínima s’hagi de menester l’acord dels quatre cònsols, és la manera de no fer res», així ho va verbalitzar el conseller liberal Marc Magallón, que ha apuntat que si la llei no permet realitzar un canvi de personalitat jurídica, es doti de més pes i de més poder a la direcció de la comissió perquè pugui fer certes despeses sense necessitar el vistiplau de les quatre corporacions. La consellera del PS va tornar a reclamar «un pla de gestió real, ampli i consensuat per tots els actors» que, fins ara, «no acaba de tirar endavant i veure la llum». La cònsol major, Trini Marín, va contestar a l’oposició que la idea és caminar en aquest sentit, però va recordar que actualment la llei no permet atorgar més personalitat jurídica a la comissió, informa l’ANA.



El que sí que sembla que podria canviar és la integració del ministre responsable de Cultura dins la comissió de gestió de la vall del Madriu com a membre de ple dret. Un aspecte que ja es va plantejar quan es va crear l’ens i que es va desestimar, però que sembla que ara té en beneplàcit dels quatre comuns, començant per l’escaldenc. La consellera socialdemòcrata va defensar que seria una mesura «positiva» i, de fet, va argumentar que aquesta presència hauria de ser «òbvia» en tractar-se d’un espai declarat per la UNESCO com a patrimoni cultural de la humanitat.