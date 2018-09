Martí defensa els valors de la democràcia a la Cimera de la Pau Nelson Mandela

El cap de Govern, Toni Martí, ha afirmat davant dels mandataris internacionals, que la pau construïda sobre la injustícia, sobre la revenja o sobre l’exclusió no és una pau ni veritable ni duradora. Martí ha intervingut aquest dilluns a la Cimera de la Pau Nelson Mandela, organitzada amb motiu del centenari del naixement del mandatari africà, que se celebra en el marc de la 73a Assemblea General de les Nacions Unides, a Nova York.



Martí ha parlat de Nelson Mandela, com un referent polític que va lluitar per la pau amb la força de les paraules, amb un sentit del pacifisme i de la democràcia que implica justícia, reconciliació, inclusió i respecte als drets humans.



El cap de Govern ha afirmat que Andorra acumula 740 anys de pau, de neutralitat i desmilitarització, amb un sistema democràtic arrelat. Martí s’ha referit al secretari general, Antonio Gutérres, per afirmar que pot comptar amb el Principat a l’hora d’enfortir els compromisos per una pau global, per a la prevenció i la resolució de conflictes respectant el dret internacional i per a la promoció dels drets humans.



Andorra és signatària de la declaració política conjunta adoptada pels estats membres de les Nacions Unides a la Cimera de la Pau Nelson Mandela.