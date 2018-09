Torres admet que portar RTVA a Radio Andorra era «inassumible»

El Govern tanca la porta definitivament a traslladar Andorra Televisió a l’edifici històric de Radio Andorra, i la obre de bat a bat perquè hi aculli les dependències del Ministeri d’Exteriors. Així ho va afirmar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ahir plantejant que la idea original del Govern «era complir amb el programa electoral» i portar la televisió pública a Radio Andorra. Però, un cop es van posar a treballar amb el projecte, es van trobar amb l’escull que calia construir un edifici annexe, «el cost del qual era molt important», així com fer inversions en instal·lacions tècniques que, sumat tot plegat, feien que aquest trasllat tingués un cost «inassumible». El ministre va defensar la decisió de traslladar-hi Exteriors i, de fet, va assegurar que ja és «definitiu».

El ministre va explicar que ja es treballa en la redacció del projecte per poder licitar les obres a finals d’any, de manera que els treballs es puguin desenvolupar durant el 2019 i el 2020. Així mateix, va garantir que a la primera planta es mantindrà «exclusivament» per al projecte de fer un museu sobre la història de Radio Andorra, tal com recull l’ANA.

Així mateix, el titular de la cartera d’Ordenament Territorial va indicar que s’han posat en contacte amb el Comú d’Encamp i que, tot i que «els hagués agradat que s’hagués complert amb el que s’havia dit», estan «contents» amb la idea que s’hi posi un ministeri.

Amb tot, va recordar que el PS ha entrat una pregunta per a la sessió de control al Consell General de la setmana vinent i que serà «a l’hemicicle on es donaran les explicacions pertinents» sobre tot aquest nou projecte.

Sense novetats de l’heliport

En un altre ordre de coses, i en relació a l’heliport nacional a Tresoles, Torres va assegurar ahir durant la inauguració del camí escolar d’Escaldes, que no hi ha novetats al respecte i que segueixen a l’espera de l’informe definitiu que estan realitzat els experts francesos que van visitar el país fa dues setmanes. Finalment, i responent a les crítiques d’SDP per la quantitat de diners que el Govern ha destinat als informes per dur a terme el projecte de l’heliport, els ha recordat que «no són diners gastats, sinó invertits».