Tallers de robòtica a les biblioteques comunals d'Encamp i el Pas de la Casa

Les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa proposen un taller de robòtica a càrrec d'Univers Quark, aquest dimecres i dijous, 26 i 27 de setembre. Es tracta d'una activitat d'uns cinquanta minuts de durada que oferirà una aproximació als automatismes de la robòtica i la seva programació.



En finalitzar el taller, pensat per a un públic familiar i per a infants i joves a partir dels set anys, els assistents sabran diferenciar entre els mecanisme d'un autòmat, un robot de llauna, i uns aparells que disposen de diferents característiques que els fan reconèixer el seu entorn o prendre alguna decisió pel seu compte.



Els instruments utilitzats durant el taller seran petits artefactes que disposen de reconeixement tàctil, visual o acústic. A més, també es podran veure en acció robots humanoides, que disposen d'una memòria per executar diferents moviments enregistrats.



L'activitat és gratuïta i a Encamp es realitzarà dimecres 26 en dos torns, un de 17.30 a 18.30 hores i l'altre de 18.30 a 19.30 hores. Pel que fa al Pas de la Casa, tindrà lloc dijous 27 a partir de les 18.30 hores. Com que les places són limitades, els interessats s'han d'inscriure a les recepcions de les biblioteques, o bé a través dels correus electrònics [email protected] o [email protected]