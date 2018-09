El ple de la Seu aprova diverses millores a la via pública

El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns una modificació de crèdit que permet desencallar una inversió de 300.000 euros per a diverses millores i obres de pavimentació en carrers de la ciutat, juntament amb 25.000 euros per repintar passos de vianants. Finalment la mesura ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i d'ERC i els vots contraris de Compromís i la CUP.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Jesús Fierro (PDeCAT), va detallar que, al projecte presentat el juliol passat per l'equip de govern, s'hi ha incorporat les propostes plantejades pels grups de l'oposició, després que al ple extraordinari d'aquest estiu tots ells havien votat en contra de la mesura. Concretament, s'ha incorporat l'execució de millores al carrer dels Arenys, l'avinguda de les Valls d'Andorra, el carrer de l'Orri (entre el passeig Joan Brudieu i Bisbe Guitart), el carrer de Sant Ermengol (entre la plaça Mossèn Pere Pujol i el c. Circumval·lació), l'entrada del polígon de Castellciutat.

També s'hi afegeix la remodelació integral de les voreres al carrer de l'Orri (entre Circumval·lació i pg. Parc), al carrer de Regència d'Urgell (entre Setúria i pg. Parc) i el carrer del Comtat d'Urgell, juntament amb millores en mobilitat, accessibilitat als passos de vianants i escocells dels arbres. Pel que fa al camí del Salit, s'incorporarà al Pla de Camins. A canvi d'aquestes novetats, s'ha decidit ajornar la remodelació del carrer Joaquim Viola (entre Salòria i Circumval·lació), del passeig del Parc (entre Regència d'Urgell i Ponent) i del carrer de les Aigües.

Al mateix ple s'ha aprovat dos expedients de modificació de crèdit, que inclouen 115.000 euros per a millores al Parc del Segre, 100.000 euros per als pressupostos partcipatius, amb els quatre projectes escollits i la instal·lació d'un nou marcador al Palau d'Esports homologat per la Federació Espanyola de Bàsquet, per valor de 29.000 euros, dels quals es recuperarà la meitat mitjançant un patrocini. Finalment, hi figuren 27.000 euros per a jocs infantils a la plaça de Santa Magdalena i 6.900 euros per adquirir nou enllumenat de Nadal per al carrer dels Canonges. Aquest punt va tirar endavant amb el vot favorable de PDeCAT, l'abstenció d'ERC i el vot en contra de Compromís i la CUP.

El portaveu de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig, va justificar el vot en contra per l'"enuig i decepció" que, assegura, els ha generat la manera com el primer tinent d'alcalde, Jesús Fierro, ha portat les negociacions per consensuar les millores. Ordeig creu que des de l'equip de govern "han estat poc nobles i poc clars" i ho atribueixen a "la problemàtica de no aprovar-ho a finals de juliol" i la necessitat d'obrir converses amb els altres grups. El regidor de Compromís creu que "l’ideal seria buscar acords de ciutat i acceptar totes les idees positives vinguin d’on vinguin", però que han rebutjat que se'ls "utilitzés per mostrar que hi havia un pacte perquè potser no li convingui sortir sola a la foto a ERC", de qui va dir que "novament dóna un xec en blanc". Pel que fa a l'acord, el també diputat va qüestionar que s'hagi acceptat la totalitat de les que ells proposaven, com també que amb 300.000 euros n'hi hagi prou per fer totes les obres anunciades. Ordeig sí que va valorar positivament que s'intenti afavorir la contractació a empreses locals, tot i que dubta que puguin fragmentar els lots.

Sobre aquesta resposta, Jesús Fierro va negar les acusacions de Compromís i va assegurar que, després de la negativa al darrer ple extraordinari, havien obert converses amb tots els grups per trobar aquest acord. En aquest sentit, va detallar que el primer que es va adreçat a l'equip de govern va ser el portaveu d'ERC, Francesc Viaplana, qui els va assegurar que ja havia parlat amb Compromís i que estaven disposats a fer un pacte de ciutat, cosa que Fierro hauria corroborat en conversa amb el representant de CXLS, Joan Barrera. Fierro hi ha afegit que l'equip de govern estava disposat, si calia, a consensuar la mesura per separat tant amb Compromís com amb ERC. Per contra, Òscar Ordeig ha retret a Fierro que "les coses s’han de fer d’una altra manera" i que el tinent d'alcalde "ha d’assumir una part de la responsabilitat" sobre els malentesos que han portat a aquesta manca de consens. Ordeig també va criticar que l'equip de govern suggerís que Compromís només buscava "sortir a la foto". Al respecte, Fierro va reconèixer que tots els grups poden haver comès errors, però va negar que hi hagués intenció d'enganyar ningú i va assegurar que l'equip de govern ha actuat amb transparència. Alhora, va lamentar que, després d'acceptar "el 100 per cent" del que proposava Compromís, aquests hi votin en contra.

Per part d'ERC, Xavi Munt va defensar que han treballat per presentar una proposta alternativa, cosa que finalment ha portat a l'acord amb l'equip de govern després que al juliol Esquerra no va donar suport al que consideraven com "una imposició". Munt creu que el pla que han plantejat ara prioritza "les obres més urgents i la necessitat de suprimir barreres arquitectòniques", i que "s’ha hagut de negociar, però finalment s’ha arribat a un acord", amb la incorporació "d'idees proposades per tots els grups". La formació republicana conclou que "aquesta és la manera de treballar", alhora que considera "positiu que es divideixi en blocs perquè les empreses locals tinguin més possibilitats de prendre-hi part".

Finalment, el regidor de la CUP, Pau Lozano, va justificar el vot en contra perquè, tot i matisar que estan d'acord amb "algunes de les coses que s’aproven", però han actuat "en coherència amb el vot dels pressupostos i en coherència amb no garantir la governabilitat" pel fet que "diverses mocions que s’han aprovat al ple no s’estan realitzant". Entre aquestes propostes va esmentar les de contractar educadors de carrer, crear nous horts socials o bé donar compliment de mocions ja aprovades. Lozano va assegurar que sí que estan d'acord amb la manera com s’ha consensuat i amb la idea d'intentar repartir-ho entre empreses de la Seu, tot i que va qüestionar el fet que ERC publiqués abans del ple un comunicat per fer ressò de la proposta d'acord i per fer saber que ja l'havia pactat amb l'equip de govern.