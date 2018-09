Carles Puyol fa una crida a la participació als Jocs Special Olympics

L'exjugador del l'FC Barcelona, Carles Puyol, és el protagonista del darrer espot elaborat per fomentar la participació en els Jocs Special Olympics, que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre a la Seu d'Urgell i Andorra. Al vídeo, Puyol intenta sense èxit fer una pirueta de gimnàstica, que acaba amb la locució del lema dels Special Olympics: 'El millor és qui ho intenta'.

Per El Periòdic

