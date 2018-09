Creació del Servei d'atenció a les víctimes del tràfic d'éssers humans

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha posat en marxa el Servei d’atenció a víctimes del tràfic d’éssers humans (SAVTEH) amb la voluntat de donar atenció plurisdiciplinària a les persones que han patit aquesta situació i, si és necessari, també als seus fills. Amb aquest servei se’ls vol donar protecció, informació, orientació, assessorament i les eines necessària per a la seva recuperació, tal com ha posat en relleu el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha afegit que malgrat en els anys que ell porta al capdavant del ministeri no li consti cap cas d’aquest tipus, cal “estar preparats” per fer-hi front.



D’aquesta manera, aquest servei es deriva del conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans que Andorra va ratificar el 2010 i de la llei que fixa les mesures escaients per fer-hi front i que es va aprovar l’any passat. Espot ha posat en relleu que d’aquest text legal es deriven dues mesures rellevants, com són el protocol específic per fer front als casos que es detectin, i que ja és vigent, i la creació d’aquest servei, que neix adscrit a l’àrea de Polítiques d’Igualtat. Seran tres persones que desenvolupen altres tasques en aquesta àrea (un educador social, un psicòleg i un jurista) les que donaran atenció a les víctimes a través d’aquest servei al qual es podrà demanar ajuda de manera presencial de dilluns a dijous de vuit del matí a dos quarts de sis de la tarda i els divendres de vuit a dos quarts de quatre. També hi haurà en funcionament el 181, el telèfon d’atenció a les víctimes de violència de gènere, al qual també es podran adreçar, les 24 hores del dia tot l’any, casos de tràfic.



Per difondre l’existència d’aquest servei s’ha fet l’edició de 500 tríptics en què consta la informació d’aquest servei i també del que es considera tràfic d’éssers humans. A més a més hi consten consells tant per a les persones adultes com per a progenitors.



Explotació laboral



Espot ha concretat que malgrat durant els anys que ell porta al ministeri no li consti cap cas de tràfic, ja que cal tenir en compte que “no és qualsevol tipus d’explotació”, sí que li consta de laboral, concretament la que es va denunciar aquest estiu de quatre treballadors colombians que treballaven en una cafeteria. Espot ha manifestat que els expedients s’estan tramitant però que “tot fa pensar” que s’està al davant d’un cas d’explotació laboral i que ja es pot gairebé “descartar amb una certa rotunditat” el tràfic ja que, per exemple, aquestes persones haurien vingut per voluntat pròpia al país. Espot ha destacat que en aquest cas es va activar el protocol abans esmentat i que es va intentar donar-hi “una resposta humanitària”, facilitant que aquestes persones poguessin regularitzar la seva situació al país. Almenys dos s’han acollit a aquesta opció.