Nou circuit d'orientació fix a Ordino

El nou circuit d'orientació fix instal·lat al bosc entre el Segudet i el coll d'Ordino s'ha presentat aquest dimarts a la plaça Prat de Call. El tret de sortida es donarà el proper dia 7 d'octubre gràcies a una primera cursa d'orientació de dificultat mitjana organitzada pel comú d'Ordino i l'Esquí Club d'Ordino-Arcalís (ECOA). El recorregut té com a finalitat potenciar l'orientació dels participants i la integració amb el medi ambient mitjançant la cerca de setze fites numerades, amb l'ajuda d'un mapa que els guiarà pel terreny. El circuit compta amb una llargada de 5,5 km i 350 metres de desnivell, que es pot realitzar amb una durada d'entre una i dues hores i quart, depenent de la rapidesa dels participants.

La presentació ha estat a càrrec del conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, que ha definit el circuit com "un nou atractiu pel comú, integrat amb la política d'utilització del medi ambient". A més, ha destacat que les despeses no han superat els 1.500 euros ja que tan sols han hagut d'invertir en la senyalització. "Aquest recorregut es pot gaudir tant a l'estiu com a l'hivern i les despeses que ha suposat per al comú són mínimes", assegura Serracanta.

En l'acte també ha estat present el director de l'Escola de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem), Francesc Poujarniscle, que s'ha encarregat de dissenyar el recorregut i d'instal·lar-lo al bosc. En la seva intervenció, ha valorat les bones condicions d'Ordino per dur a terme aquests projectes i ha diferenciat les vessants que defineixen aquesta activitat. La primera d'elles és la part turística, ja que ho defineix com "un bon atractiu" tant per als residents com per a les persones que visiten Andorra. Tot seguit, ha destacat la part educativa, ja que "els centres escolars ho poden utilitzar dins del seu pla curricular", diu i, a més, poden adquirir formació pel que fa a l'orientació. Per últim, Poujarniscle ha destacat la part competitiva d'aquesta activitat gràcies al fet de poder fer curses entre els diferents participants.

D'altra banda, la directora tècnica de l'ECOA, Betty Gouarré, ha manifestat que "portem molts anys fent aquesta cursa dins del marc de la trobada de tardor i l'hem anat movent a diferents indrets de la parròquia". A més, espera una gran participació i poder repetir-ho més anys ja que proposaran un circuit alternatiu més curt perquè tothom el pugui finalitzar sense inconvenients.

Les inscripcions per a aquest primer recorregut estaran obertes fins el proper 4 d'octubre a la web de l'ECOA i el preu serà de 12 euros.