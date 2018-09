Declararts com a Monuments Històrics Sant Martí de Bescaran i Sant Martí d'Ars

El temple té planta trapezoidal irregular capçada per un absis quadrat amb volta de canó i coberta amb encavallada de fusta i amb l’accés lateral adossat al migdia. L’element més destacat és, sens dubte, el campanar adossat al mur nord, d’una tipologia molt poc freqüent. Es tracta d’una construcció de planta circular amb dos pisos de finestres geminades i decoració de tipus llombard sota el ràfec de la teulada.

De la seva part, l’església d’Ars, també dedicada a Sant Martí, és al bell mig del poble i és un dels exemples singulars de l’arquitectura religiosa del romànic català del segle XI. Destaca per la qualitat estructural i artística del seu campanar i per la tipologia de campanar rodó, circumscrita a les valls pirinenques de l’Alt Urgell i d’Andorra.

El campanar estava adossat a l’antiga església romànica de Sant Martí de Bescaran, edifici romànic construït on hi havia hagut el primitiu monestir de Sant Martí de Bescaran. Consta que ja estava abandonat el 914, quan es va annexar al de Sant Sadurní de Tavèrnoles. Actualment només en queda el campanar.

La torre té 17 metres d’alçada, amb una planta quadrada de 4,40 metres de costat. S’adossa al mur de migdia de l’antiga església de Sant Martí, a l’alçada del presbiteri. Disposa de tres pisos de finestres geminades, diferenciats cadascun per una successió d’arcuacions cegues de decoració llombarda similar a la dels grans campanars de torre d’estil llombard del Pirineu. Destaquen com a elements més rellevants el traçat de la seva planta i les invariants tipològiques i arquitectòniques de l’estil romànic llombard. El campanar és un clar exemple de la tipologia de campanars de planta quadrada i d’estil llombard.

El campanar de Sant Martí de Bescaran és una obra d’estil romànic, construïda als segles XI i XII, actualment propietat del Bisbat d’Urgell. Per la seva entitat i les característiques constructives, els experts el consideren "un model de campanar comparable amb els més prestigiosos de Catalunya". És a uns 200 metres al sud de les primeres cases del poble de Bescaran, al costat del cementiri.

