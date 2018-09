Reunió per trobar solucions als problemes d'habitatge

La secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, i la coordinadora del departament d'Afers Socials, Mercè Pascual, s'han reunit aquest dimarts a Barcelona amb la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla. Aquesta reunió es troba en el marc de les actuacions del Govern per dissenyar polítiques d'habitatge que permetin fer front a l'actual situació que presenta la problemàtica de l'habitatge al Principat. Fenoll ha traslladat a Trilla la situació actual per tal d'explorar possibles línies d'actuació que es podrien aplicar al país. A més, Hàbitat 3 treballa en xarxa amb administracions públiques, entitats financeres i socials i d'altres organismes per a l'obtenció d'habitatges socials.