El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que “no hi ha cap rerefons polític o ideològic” en la retirada de pancartes i de llaços grocs durant les dues etapes que la Vuelta a Espanya va fer a Andorra. En aquest sentit, ha negat que es rebessin instruccions de la policia espanyola o de l’organització perquè es retiressin aquests símbols i ha apel·lat, com ja ho va fer la policia, a motius de seguretat.



D’aquesta manera, Espot ha destacat que com en esdeveniments d’aquestes característiques, els comandaments de la policia van establir les normes de seguretat necessàries. “Nego completament” que es rebés cap tipus d’instrucció de cossos o organismes forans, ha remarcat Espot, afegint que el que es va fer és retirar o tapar tota mena d’inscripció que pogués “posar en entredit” la seguretat dels que hi transitaven, i en aquest sentit ha emfasitzat que s’haguessin retirat llaços de qualsevol color “grocs o vermells” o fins i tot qualsevol altre pintada que no fos “habitual” o s’emmarqués en l’àmbit de la cursa. “Fins i tot banderes d’Andorra s’haguessin retirat”, ha assegurat.



Pel que fa a la denúncia d’una dona a la qual els agents van retirar una pancarta de suport als polítics catalans que es troben a la presó o a l’exili, Espot ha concretat que es va procedir a retirar tots aquells elements que podien “comprometre la seguretat” o que tapessin els diferents panells amb els noms dels patrocinadors de la cursa. En aquest sentit, ha dit que es va procedir a retirar també “banderes britàniques i del País Basc” i no només aquells elements relacionats amb la reivindicació de la independència de Catalunya. En el cas de la pancarta es va considerar que era una zona en què hi podia haver aglomeració de persones i que, per tant, podia interferir en la seguretat del públic assistent. Ha afegit, però, que si la persona que la va posar creu que les paraules que li van dirigir els agents la van ofendre o que van més enllà de “l’acceptable” per a un agent de la policia, és “lliure” de fer la queixa escaient i que els fets s’investigaran. Espot ha conclòs, però, que “no serveix de res buscar polèmica” en aquestes accions de la policia ja que no hi ha cap rerefons polític.