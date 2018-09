La Policia decidirà quan cal activar les proteccions antiterroristes

El Comú d’Escaldes-Engordany ja té definits els 12 punts on s’instal·larà el sistema contra possibles atacs terroristes i ara ha d’acabar de tancar el protocol d’actuació amb el cos de Policia. Amb tot, la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va avançar a EL PERIÒDIC que serà el cos de seguretat qui decidirà quan s’han d’activar. Les mesures seran finalment unes barreres que pugen i baixen i segons va indicar, no seran presents a tots els punts definits, sinó que n’hi ha alguns en els quals només es col·locaran jardineres.



«Quan la Policia ens avisi, per exemple un cap de setmana, doncs s’apujaran. Però si durant la setmana està més tranquil, potser amb altres elements n’hi ha prou», va exposar, afegint que si cal que en determinats períodes les barres estiguin tot el dia aixecades també ho estaran. Fora d’aquests moments les barreres podran estar abaixades i no impediran el pas. De fet, Marín va destacar que els punts escollits «ja s’han valorat tenint en compte que també s’ha de permetre el pas de les ambulàncies i els altres serveis d’emergències». Malgrat tot considera que en el cas de l’avinguda Carlemany «ho tenim molt fàcil perquè tenim molts carrers adjacents i si ha de venir una ambulància i entrar a l’avinguda la coordinació serà molt ràpida per poder abaixar les barres de seguida».

Punts principals

Pel que fa als llocs que s’hauran de protegir, que estan repartits de punta a punta de l’avinguda, va detallar que «els principals» i on de seguida es va tenir clar que calia actuar són a l’encreuament amb el carrer Ciutat de Sabadell, «només de girar en necessites un», o al carrer Pare Enric Graner. En l’estudi fet amb la Policia, però, també s’ha detectat altres punts que cal tenir en compte, com el carrer Nou, que dóna accés a la Plaça Coprínceps i també caldrà posar-hi protecció.



Un cop definit el sistema i els punts on col·locar-lo, la corporació treballa per poder treure el concurs públic per instal·lar-ho. Marín no va posar data, però sí que es vol fer «aviat». Amb tot, cal acabar de decidir, també, si es fa de manera conjunta o no amb Andorra la Vella. Una qüestió que avui dia no està clara. I és que des de la capital es va indicar que encara no s’ha pres cap decisió sobre aquesta qüestió i no descarten fer el concurs per separat més endavant. El fet que no es construeixi The Cloud i que la corporació hagi decidit fer obres d’embelliment dels carrers adjacents, que passaran a ser zones per a vianants, comporta que les conclusions de l’estudi que s’havia fet canviïn, ja que no caldrà situar les proteccions a tocar de l’avinguda, sinó que podran estar en zones més allunyades i n’hi hauria prou, per exemple, amb unes jardineres.



De fet, des del comú sempre s’ha defensat que tenen pocs carrers travessers i que alguns ja han quedat protegits amb les obres fetes a l’avinguda. Amb tot, està previst que de manera immediata, «els propers dies» es col·loquin jardineres «als punts més crítics» que serien els encreuaments amb els carrers Unió i Bonaventura Armengol.

Tancament de l’avinguda

El fet de decidir si seran elements mòbils o fixes també anirà lligat amb la decisió de tancar definitivament al trànsit la part baixa de l’avinguda Meritxell. De moment les jardineres s’instal·laran a l’altura del carrer de la Unió, ja que segons es va confirmar des de la corporació la idea és mantenir la restricció de pas «com a mínim» fins al 12 d’octubre, coincidint amb el pont del Pilar. Més enllà no hi ha cap decisió presa, sabent que en tot moment es pot tornar a obrir sense problemes.