Els cotitzants per compte propi creixen un 6% respecte al 2017

El nombre de cotitzants per compte propi va incrementar-se fins a un 5,9% del primer semestre de l’any passat al d’enguany i actualment se situa en 6.506 persones, segons va publicar la CASS després d’aprovar la liquidació dels comptes del primer semestre del 2018 en el Consell d’Administració celebrat ahir a la tarda. També van fer-ho els assalariats, que van augmentar en un 3,4% d’un semestre a l’altre fins a arribar als 38.856. Com a conseqüència, els ingressos per cotitzacions de la branca general de la seguretat social van ascendir fins als 61,2 milions d’euros, el que representa un increment del 6,4% respecte als recaptats durant els sis primers mesos de l’any anterior, i els de la branca de jubilació fins als 70,9, un 5,6% més que el semestre corresponent del 2017.

Malgrat aquesta millora dels ingressos, a la qual també va contribuir la reducció en un 1,4% del nombre de pensionistes a càrrec de la branca general entre el juny de l’any passat i el d’enguany, les despeses de prestacions van patir un augment, significatiu sobretot en la branca de jubilació. Si bé la despesa de la general va experimentar un increment del 2,2% d’un semestre a l’altre, fins a representar un total de 75,5 milions d’euros entre les prestacions sanitàries i econòmiques –baixes, pensions d’invalidesa i d’orfenesa–, la de la branca de jubilació va créixer un 9,6% tenint en compte que al juny del 2018 hi havia fins a 12.378 pensionistes, un 3,2% més que l’any anterior, i que van caldre 44,8 milions d’euros en pensions contributives i 2,3 milions més en no contributives.

Èxit del metge referent

Una setmana després que es posés en marxa el nou sistema sanitari del metge referent, la CASS va aprofitar el Consell d’Administració d’ahir per fer-ne un balanç positiu i satisfactori de la seva implementació tot remarcant que «en els primers set dies de funcionament no s’han detectat incidències destacables i que 5.000 assegurats ja han elegit el seu professional de referència».

En la mateixa trobada, l’òrgan de decisió de la parapública va aprovar la convocatòria de dos concursos. Un per dur a terme un nou estudi actuarial del sistema de pensions andorrà i un altre per trobar una empresa que s’ocupi del manteniment dels maquinaris i programaris IBM que utilitza la CASS de cara a l’any vinent. Finalment, el Consell d’Administració també va adjudicar la contractació de tres recursos per al departament de sistemes d’informació a dues empreses diferents.

Cobertura de la baixa maternal en casos de gestació subrogada

La CASS seguirà mantenint la cobertura de la baixa de maternitat en els casos de gestació subrogada com ja havia avalat el Consell d’Administració anterior. Així va ratificar-ho ahir l’òrgan de decisió de la parapública malgrat que el projecte de llei de reproducció humana que hi ha actualment a tràmit parlamentari prohibeixi la gestació subrogada.

Tot i que la futura legislació rebutgi aquesta pràctica, el ministre Carles Álvarez Marfany ja va avançar en la presentació del projecte de llei que sempre es vetllaria pels drets de l’infant, de manera que si un resident se sotmetia a la gestació subrogada fora del país posteriorment es podria reconèixer la seva paternitat al Principat i, per tant, tindria sentit que es mantingués la prestació de maternitat.