La base del Vallbanc ja vesteix com el primer equip

Durant la presentació es van dur a terme entrenaments de totes les categories de la base. Concretament, hi va haver membres de les dues entitats, així com jugadors del primer equip i de la base. L’acord de col·laboració beneficia més de 100 joves i permetrà seguir impulsant la formació dels futbolistes. En aquest sentit, la base del Vallbanc és una de les més importants del Principat.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació