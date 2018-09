Trobada entre Andorra, Mònaco i San Marino per tractar l’agenda europea

En el marc de la celebració de l’assemblea general de les Nacions Unides, els mandataris d’Andorra, Mònaco i San Marino s’han trobat aquest dimarts a la ciutat de Nova York per compartir l’agenda europea en el darrer trimestre del 2018. El cap de Govern, Toni Martí, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i de l’ambaixadora a les Nacions Unides, Elisenda Vives, s’han reunit amb el ministre de Relacions Exteriors i de la Cooperació de Mònaco, Gilles Tonelli, així com amb el ministre d’Afers Exteriors, Polítics i Justícia de San Marino, Nicola Renzi. Tots tres han coincidit amb la voluntat de donar continuïtat al ritme establert amb els negociadors europeus i han intercanviat les posicions dels tres països en els diferents àmbits de la negociació.

