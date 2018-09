La Seu acull la inauguració del curs acadèmic a l'Alt Pirineu i Aran

El CETAP, al Centre Cultural Les Monges, ha estat aquest dimarts escenari de l'acte oficial d'inauguració del Curs Acadèmic 2018-2019 a les regions de Ponent i de l'Alt Pirineu. La presentació la van presidir el cap territorial del Departament d'Ensenyament a Lleida, Carles Vega, i la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.

En l'acte es va destacar el fet que el curs ha començat amb plena normalitat al territori, sense cap incidència en l'obertura d'aules. A l'Alt Pirineu i Aran enguany hi ha 43 centres educatius d'infantil i primària, dels quals 41 són públics i els dos restants són concertats. També hi ha comptabilitzats 14 centres de secundària (dels quals 12 són públics), 5 centres oficials d'idiomes i 3 escoles d'adults.

El conjunt de dades presentades no inclouen bona part de la Cerdanya, atès que Ensenyament només hi ha recopilat les xifres de la Batllia i el Baridà (demarcació de Lleida), que representen una part molt menor de l'oferta formativa de la comarca.

El curs ha començat a les comarques pirinenques amb 7.739 alumnes, dels quals el gruix principal (2.966) correspon a primària. També n'hi ha 1.996 a ESO, 1.363 a segon cicle infantil, 558 a Batxillerat, 515 a FP de Grau Mitjà i 341 a FP de Grau Superior. La gran majoria d'alumnes (6.628) estan inscrits en centres públics: a primària són 2.573; a ESO, 1.664; a segon cicle infantil, 1.172; a FP mitjà, 412; i a FP superior, 249. La resta (1.111 en total) van a centres concertats, dels quals destaca la xifra de 332 alumnes a ESO. En el cas de Batxillerat, totes les places són en centres públics.

De la seva part, les Escoles Oficials d'Idiomes ofereixen enguany 630 places (420 d'angles i 210 de francès) i compta amb cinc centres: l'EOI de la Seu, els seus centres associats de Puigcerdà i Sort i les aules de Tremp i Vielha, associades a Lleida. Carles Vega ha remarcat el fet que finalment el Departament d'Ensenyament ha decidit mantenir tota l'oferta de cursos d'anglès a la capital del Pallars Jussà, tot donant resposta a la petició del municipi per mantenir aquesta formació.

D'altra banda, enguany a l'Alt Pirineu hi ha 449 places en ensenyaments esportius, repartides en quatre centres, i 1.100 places a les quatre escoles d'adults del territori, una de les quals és a la Seu.

Pel que fa al professorat, al territori pirinenc hi ha 784 docents, bàsicament repartits entre infantil/primària (393) i secundària i batxillerat (344). La resta són personal de Serveis Educatius (26), centres d'adults (12) i EOI (9). L'Alt Urgell és la comarca amb més docents: 251, prop d'un terç del total. Concretament, compta amb 118 mestres d'infantil i primària, 112 a secundària i batxillerat, 8 a l'EOI, 6 a l'Escola d'Adults i 7 als Serveis Educatius. De la seva part, el Pallars Jussà té 167 docents; el Sobirà, 107; l'Aran, 149, i l'Alta Ribagorça, 78. En el cas de la Cerdanya, Ensenyament només ha presentat dades de la Batllia i el Baridà, on hi ha 32 mestres, tots ells de primària.

L'escola de Montellà, al programa 'Chess and English'

Cales Vega també ha informat que enguany dos centres s'incorporen al Programa Generació Plurilingüe: les escoles Garona de Vielha i Valldeflors de Tremp. De la seva part, l'Escola Rural Ridolaina, de Montellà, formarà part del projecte en anglès 'Chess and English', juntament amb l'Escola Alta Ribagorça de Vilaller.

El Departament també ha explicat que aquest curs s'ofereix al Pirineu 217 hores d'auxiliar d'educació especial i 9 serveis intensius de suport a l'escola inclusiva, juntament amb 5 aules d'acollida. L'Alt Urgell com amb 70 de les hores acordades, de les quals 55 són en centres públics. També destaca el Pallars Jussà, amb 118 hores.

Finalment, s'ha comunicat que a l'Alt Urgell es farà 43 activitats de formació contínua per al professorat, que sumen 770 hores lectives i un total de 1.025 places disponibles. Aquest programa també es fa al Pallars, amb 32 activitats, i a l'Aran i l'Alta Ribagorça, amb 34.