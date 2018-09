Els guanyadors del concurs d'embelliment floral reben el premi

Els propietaris dels balcons i terrasses de xalets, edificis, pisos, hotels i comerços d'Encamp i el Pas de la Casa més ben engalanats amb flors han rebut aquest dimarts al matí els premis de la dotzena edició del Concurs d'embelliment floral. Enguany s'han repartit un total de 3.300 euros i s'han presentat 27 participants, onze més que en l'edició passada, quan hi va haver un descens important. “Ens alegra que augmenti la participació, ens ajuden a embellir la parròquia i fan que hi hagi llocs més atractius, sobretot a l'estiu”, ha explicat el cònsol major, Jordi Torres.



En la categoria de xalets i edificis a Encamp, Maria Auxiliadora Armengol ha estat la guanyadora i ha repetit respecte a l'any passat en aquesta categoria i s'ha endut 500 euros. El segon premi (250 euros) ha estat per Nativitat Alís, que també ha repetit en el mateix lloc, i el tercer premi (125 euros) ha estat per Fernanda Viana. De fet, les dues primeres premiades ja van aconseguir premi també el 2016. D'altra banda, Lourdes Mas s'ha endut el primer premi (250 euros) en la categoria apartaments i pisos d'Encamp, l'any passat va quedar tercera, la segona posició (125 euros) ha estat per Esther Vidal, que ha repetit respecte al 2017, i la tercera (75 euros) per Francesca Llenas. Apartaments la Solana s'ha adjudicat la primera plaça (500 euros), el segon premi (250 euros) ha estat per l'hotel Melià i el tercer premi (125 euros) per l'hotel París en la categoria d'hotels i residències d'Encamp.



Pel que fa a la categoria de comerços d'Encamp, el tercer premi ha quedat desert, mentre que el primer premi, de 250 euros, se l'ha endut el restaurant Mexicurs i el segon La Cirera amb 125 euros. De la mateixa manera que en l'edició anterior, per potenciar la participació, el jurat ha decidit tornar a premiar un edifici, un balcó i un comerç que no estaven dins del concurs però que tenien el seus edificis engalanats per animar-los a participar l'any que ve. Aquesta iniciativa va començar a implementar-se per primera el 2016. Casa Dallarès, Serralleria El Portuguès i Xavier Barragan han estat les premiades en aquesta categoria de fora de concurs amb 125 euros la primera i 75 les dues restants.



Quant als premis entregats per embelliment d'espais al Pas de la Casa, totes les categories han quedat desertes excepte la de comerços, una tendència que no s'aconsegueix revertir respecte anteriors edicions. El primer premi (250 euros) ha estat per al restaurant la Residència, el segon (125 euros) per al restaurant la Camarguesa i el podi l'ha tancat la pastisseria Les Delicies que s'ha endut 75 euros.



El pla comercial, a l'octubre

Torres ha avançat que l'empresa que està duent a terme la diagnosi i l'estudi d'un nou pla comercial per a Encamp i el Pas de la Casa ja ha tancat la primera fase, on s'han estudiat els punts forts i febles de la parròquia, i està a punt d'enllestir la segona part, que serà la proposta d'accions final. Segons ha explicat el cònsol major, la idea és tenir aquest seguit de mesures tancades i sobre la taula a principis d'octubre i, serà en aquell moment, quan s'explicarà amb més detall la proposta definitiva. Tot i no voler desvelar gaire més, el màxim mandatari comunal ha assenyalat que la idea és fugir d'un esquema com el d'Andorra la Vella o Escaldes-Engordany. “A Encamp ens hem de basar més en una zona residencial de qualitat on la gent que hi visqui i vingui estigui a gust, tenir un entorn agradable i no anar a buscar un entorn turístic basat en el comerç”, ha exposat.