L’A critica que el Servei d’Ocupació és «més un fre que una ajuda»

El grup parlamentari liberal és molt crític amb l’actual funcionament del Servei d’Ocupació i a més, consideren que el projecte de llei d’Ocupació presentat pel Govern no hi posa solució. De fet, troben tantes mancances en el nou text que han presentat una esmena a la totalitat i ahir, la presidenta suplent, Judith Pallarés, va deixar clar que des del seu parer el text s’hauria de retirar.

Pallarés va criticar que avui dia «el Servei d’Ocupació és més un fre que una ajuda i el que no pot ser és que es burocratitzi encara més». La consellera va explicar que tenen coneixement per part de diferents empresaris que el servei no els és útil. «Les empreses es queixen que tarda a arribar-los una resposta» quan demanen mà d’obra i que, a més, «quan els envien el candidat no respon a les seves necessitats». Des del seu punt de vista, caldria agilitzar més el departament i que tingués, també, un contacte directe amb el Servei d’Immigració. Una qüestió cabdal, considera, per posar solució a la manca de mà d’obra qualificada que ha recordat que pateixen moltes empreses i que no poden solucionar pel poc marge de maniobra que hi ha amb les quotes.

Esmenes

Pallarés ha fet les crítiques en el marc de la presentació de les esmenes que el grup parlamentari liberal ha fet al projecte de llei d’Ocupació del Govern. En la seva opinió és un text «innecessari» i que no fixa una estratègia clara en la matèria. És per això que han fet una esmena a la totalitat i consideren que el projecte s’hauria de retirar. Amb tot, «com que no tenim confiança» en què es doni aquesta circumstància, també han fet 22 esmenes a l’articulat que permetin simplificar el text un cop es treballi en comissió.



«És un text molt feixuc que burocratitza un departament que ja presenta molts dubtes sobre la seva eficiència», va remarcar, afegint que hi ha «moltes qüestions que queden a l’aire». D’altra banda no veuen clar que s’obri la porta a la privatització del servei, però que a l’hora es demanin més recursos i més personal. També consideren que és una llei «intervencionista» perquè fixa que Ocupació farà assessoraments per a l’emprenedoria, una tasca que va recordar que ja fan les empreses i també el Govern des d’Actua. Amb tot, va puntualitzar que sí que comparteixen que es fomenti l’autoocupació.



De la mateixa manera va apuntar que potser s’hauria de buscar el suport d’eines del sector privat per ajudar a posar en contacte els demandants de feina amb els oferents.

Atur

Un altre punt que no ha agradat als liberals és que s’hagi decidit que la prestació per desocupació surti d’Afers Socials per passar a gestionar-se des d’Ocupació. Pallarés va deixar clar que si és una ajuda social, no li pertoca atorgar-la a aquest departament. «No s’ha fet un debat sobre si ha d’existir un subsidi d’atur que sigui contributiu», va exposar, recordant que organismes internacionals com el Consell d’Euorpa han fet diverses recomanacions sobre el fet d’instaurar aquest tipus de subsidi. «Fins que no va arribar la crisi no hi havia atur, per tant, mai s’ha arribat a plantejar seriosament», va afirmar, sense tancar la porta a un nou debat. «Crec que hi ha un debat de fons que no s’ha realitzat, tampoc es fa amb aquesta llei i que potser haurà d’estar damunt de la taula.», va manifestar, aclarint que abans caldria una revisió dels salaris per poder assumir la contribució.