Stevic espera «bons resultats» i vol millores en la defensa

El capità del MoraBanc Andorra, Oliver Stevic es va mostrar molt satisfet amb la pretemporada durant el Media Day organitzat pel club: «Hem fet un treball que ens dona dret a esperar bons resultats aquesta temporada». «Els partits amistosos i els oficials no tenen res a veure però tenim bones sensacions», remarcava.

«Cada dia estem millorantamb la filosofia que l’Ibon vol a la pista», explicava. «No sé on pot arribar el MoraBanc, anirem partit a partit i espero no tenir problemes amb les lesions», afegia. Així mateix va revelar que «tots volen fer un pas endavant en l’EuroCup i classificar-se per la Copa del Rei».

Per altra banda, va puntualitzar que el MoraBanc de Joan Peñarroya i el d’Ibon Navarro són molt diferents.

«Jugarem més durs en certes situacions, amb més intensitat en defensa, fins ara tot el que hem fet ha funcionat bé i cada dia anem millorant», precisava.

Tot i això l’equip ha de seguir millorant. «Tots sabem que l’any passat vam patir molt en el rebot defensiu, i això és el que estem treballant, hem de jugar més físics en defensa i en general, hem de jugar amb més contacte», concloïa.