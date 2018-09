El COA presenta la delegació que viatjarà als Jocs de la Joventut de Buenos Aires

El Comitè Olímpic Andorrà ha presentat avui a la seu d’Andbank la delegació que viatjarà a Buenos Aires per participar en la tercera edició dels Jocs de la Joventut. Aquesta estarà formada per un equip de bàsquet 3x3 masculí i un altre de femení. El primer comptarà amb Albert Pons, Nil Peña, Von Marc Lacaste i Eric Hurtado mentre que el segon ho farà amb Silvia Bardají, Júlia Marquez, Lies Bosma i Carla Solana. Les tècniques de la delegació seran Sònia Bigordà i Carla Puntí mentre que Toni Guerra serà el cap de missió.

Bosma ha comentat que és una experiència «molt emocionant, única i nova». «Hem de gaudir i competir, esperem venir d’allà amb molta més tècnica de la que teníem», afegia. «França, Indonèsia, Argentina i Mèxic són rivals complicats però podem competir, tot i tenir rivals menys forts, farem tot el possible per competir el millor que sapiguem». Per la seva banda, Pons va assegurar que esperen «competir», «és una competició que exigeix molt i volem treure el millor resultat possible». «Ucraïna, Veneçuela, Brasil i Nova Zelanda són conjunts complicats, tots són difícils però fa setmanes que treballem, estem preparats», concloïa.