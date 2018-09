Entrenar sense límits

Genís Besolí va jugar amb el Vallbanc FC Santa Coloma fins que va patir un accident que va provocar que no pogués caminar. Ara, després de fer un procés de recuperació i d’adaptació a la seva nova situació, continua vinculat al futbol, la seva passió, i és el segon entrenador de l’equip prebenjamí i infantil del club colomenc.

«Volia tornar al futbol, volia ser entrenador, volia seguir amb la meva passió», comentava Besolí. «No hi ha cap entrenador amb cadira de rodes i vull aprofitar la nova etapa en un club que m’ha donat la capacitat de seguir i de demostrar als nens que no tot s’acaba», afegia.

En aquest sentit, Besolí transmet «un missatge sobretot d’autosuperació» i, als partits, vol inculcar el que ha viscut al camp: «Vull que gaudeixin com he fet jo durant tots aquests anys».«Estic molt satisfet amb el que he aconseguit i vull explicar als nens que no hi ha res impossible», revelava. «Amb el futbol, no hi ha res impossible», reiterava. «El secret és ser un mateix, si estàs feliç i content, pots acabar lluitant amb el teu interior per veure que no s’acaba el món», assegurava. «Ara em trauré la llicència i vull tenir l’experiència suficient per entrenar un nou equip», concloïa.