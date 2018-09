Teixidó viatja a França per assegurar la victòria

Ferran Teixidó tenia previst tancar la temporada a Itàlia però finalment ha decidit competir a l’ISF VK du Grande Serra «vista la seva posició i el seu estat de forma». Queden dues proves perquè finalitzi el circuit mundial de quilòmetre vertical i aquesta prova serà essencial per tenir totes les opcions de guanyar la competició. Tot i això, el corredor andorrà tindrà a Pascal Egli com a principal rival aquest diumenge. Ara mateix, els dos són els principals candidats a guanyar el circuit mundial.

Per El Periòdic

