Una vintena de sancions en el transport escolar

El Cos de Policia va realitzar, del 10 al 24 de setembre, una campanya específica coincidint amb l’inici del nou curs escolar als entorns de les escoles del Principat per detectar el transport incorrecte dels infants i conscienciar els conductors en la necessitat de corregir determinades actituds indegudes en la conducció. En total, s’han efectuat 244 controls i s’han constatat un total de 19 infraccions, sancionant les conductes imprudents dels responsables. D’aquestes 19, 16 han estat per circular sense el distintiu d’ITV en vigència, mentre que les tres restants corresponen a transportar els infants de menys de 10 anys a les places davanteres del vehicle, a transportar persones en lloc no previstos o de forma indeguda i a circular amb els pneumàtics en mal estat.

A més, la campanya incloïa altres aspectes que no s’han detectat com deixar estacionat el vehicle amb el motor en marxa o transportar més persones de les permeses.

En el decurs d’aquests controls també es van constatar altres infraccions alienes a la campanya, sent la més comuna no exhibir la documentació pertinent, sigui el permís de conducció o l’assegurança (15), seguida de circular sense portar cordat el cinturó de seguretat (13). També s’han sancionat conductors per tenir el permís caducat, circular amb un vehicle propietat d’un resident, no inscrit al registre, o utilitzar el telèfon.