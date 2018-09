El Govern aprova el reglament dels productes de suport

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Reglament regulador del Servei d’Assessorament i Subministrament de Productes de Suport. El text defineix les funcions de les àrees del Ministeri respecte d’aquest servei, que està dividit en dues unitats, una d’assessorament i una altra de subministrament. El Servei es va posar en funcionament el passat mes d’abril, en compliment del que ja preveia la Llei de serveis socials i sociosanitaris. A més, divendres passat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va inaugurar també el Banc de productes de suport per a les persones amb dependència, que acaba de completar el servei. Amb la creació d’aquest nou pla es dona resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat o en situació de dependència i als seus cuidadors.



D’altra banda, el Consell de Ministres també va aprovar la convocatòria d’un concurs públic per a l’habilitació d’un aparcament horitzontal per a 80 vehicles a la zona de Plana de Babot a Ordino, ubicat a davant del Centre de Tecnificació.