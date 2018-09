La Ronda per la infància pateix un descens de recaptació

Malauradament, la Ronda per la infància va patir un descens de la recaptació solidària en la tercera edició de la iniciativa i per tant, estudia un canvi de format pel 2020. Tot i això, avui s'ha fet entrega de dos xecs de més de 2.500 euros a Aigua de Coco, entitat que es dedica a la cooperació internacional i a millorar la qualitat de vida a través de l’educació a països del tercer món, i a Autea, l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra. En total, la iniciativa solidària ha recaptat més de 5.000 euros amb les més de 800 samarretes venudes per l’Andorra Ultra Trail de Vallnord que es va celebrar aquest passat juliol al Principat.

Fa dos anys, s’havia aconseguit quasi doblar la xifra i per tant, Joan Vilana, director del projecte, ha expressat ahir que es plantegen fer «un possible canvi en el disseny, pel que fa a la comunicació i comercialització, li hem de posar imaginació». «Volem seguir ajudant als que ajuden als infants i el 2020, si les entitats així ho volen, donarem continuïtat al projecte», manifestava.

En aquest sentit, el portaveu d’Aigua de Coco, Mateu López, ha demanat «no deixar morir el projecte». «Cada granet de sorra omple el cistell», recordava. D’aquesta manera, els diners es dedicaran a les escoles esportives que ja estan funcionant a Cambodja i Madagascar. «Serveix per a la inclusió dels infants i per fer estades esportives», recordava.

Per altra banda, Autea destinarà els diners a pagar un estudi que encarregaran sobre l’autisme a Andorra. «Aquest serà essencial de cara a les decisions que es puguin prendre sobre l’autisme i ens permetrà saber on hem de posar els esforços socials, sanitaris i educatius», explicava la presidenta de l’entitat, Inés Martí.

Per altra banda, encara queden prop de 150 samarretes per de les 1.000 encarregades. Aquestes es poden seguir comprant a les seus de les dues entitats.