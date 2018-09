Austràlia supera a Andorra en la tercera ronda

Anrton Smirnov ha superat a Òscar De La Riva Aguado, mentre que Bobby Cheng ha estat capaç de superar a Cristofer Luke Brezmes i Morris James ha guanyat també a Daniel José Queralto. La victòria del dia ha estatper a Robert Alomà que amb les fitxes blanques es s'ha imposat a Zong-Yuang Zhao. Ara, Andorra ocupa la 119a posició a la classificació general, empatada amb el Líban i Qatar. Però encara queda molt per endavant.

Andorra no ha començat amb bon peu a les Olimpíades Batumi. Va aconseguir guanyar la primera ronda però després va perdre contra Brasil i avui s'ha vist superada per Austràlia, que va guanyar amb tres victòries a una.

Per El Periòdic

