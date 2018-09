L’Sdadv inverteix 10.000 euros per monitoritzar tele i ràdios del país

L’Sdadv invertirà aquest any prop de 10.000 euros per monitoritzar Andorra Televisió (ATV) i fins a 16 ràdios del país a la recerca de música amb drets d’autor per assegurar-se que els emissors compleixen amb la normativa que protegeix la propietat intel·lectual de les obres. Així es desprèn de l’edicte d’adjudicació definitiva a l’empresa d’identificació musical BMAT, publicat ahir al BOPA.

El butlletí descriu que les feines a realitzar són la «monitorització de 10 ràdios i ATV» entre febrer i juliol de 2018 per un import de 3.525 euros, la «monitorització de 12 ràdios i ATV» entre agost de 2018 i gener de 2019 per un import de 5.456 euros i de 16 ràdios durant 15 dies per un import de 590 euros. A més, cal sumar la «fiança de la màquina que monitoritza i que es troba a Andorra» per un import de 200 euros. En total, 9.771 euros.

La modalitat de contractació del servei és ordinària i l’adjudicació es va fer de forma directa, donat que l’import no arriba a l’import mínim requerit per fer un concurs. La contractació es va acordar en diversos consells d’administració celebrats entre 2017 i 2018, segons la informació que recull el BOPA.



L’any passat l’Sdadv ja va contractar la mateixa empresa per a monitoritzar ATV i diverses ràdios del país, encara que l’import varia (8.380 euros) perquè tot i que es van monitoritzar més ràdios, es van establir períodes de seguiment diferents.

Seguin amb adjudicacions de la mateixa entitat, l’últim butlletí oficial recull la contractació dels serveis d’una firma d’advocats per «2.500 euros mensuals pel 2018 i 2.000 euros mensuals a partir de 2019» i el d’una consultora que realitzarà l’auditoria de l’Sdadv per un import de 2.000 euros.

Convocatòria de subvencions

D’altra banda, ahir també es va fer pública la nova convocatòria per a la concessió de subvencions culturals i artístiques en format audiovisual i musical de l’Sdadv per a l’any 201872019. Els interessats es poden descarregar les bases i el formulari de sol·licitud connectant-se a la pàgina web de l’entitat.Els projectes es poden presentar «en mà i en format digital» fins al dia 7 de desembre. Les bases recullen que «la subvenció no podrà superar el cost del projecte a desenvolupar pel destinatari» i que serà el Consell d’Administració qui tindrà «plena llibertat per determinar els imports individualitzats als projectes escollits».

Per poder optar a les subvencions cal ser membre de l’Sdadv i en cas dels grups, cal que ho siguin les dues terceres parts d’aquests.

Una ‘spin-off’ del món universitari que ‘llegeix’ la música

L’adjudicatària del monitoratge de l’Sdadv, l’empresa BMAT va néixer el 2005 com a spin-off de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Segons explica la seva pàgina web, van sorgir amb la idea «d’indexar tota la música del món» per «millorar l’ecosistema musical». Asseguren que des d’aleshores han crescut fins a «donar servei a més de 100 organitzacions de gestió de drets d’autor» de tot el món i a «més de 600 segells i editors discogràfics». En total, mensualment genera «26 milions d’identificacions», mentre que les xifres anuals superen el trilió. Una de les últimes novetats tecnològiques de l’empresa és la capacitat per reportar música en directe.