El SAAS ja compta amb una psicooncòloga

El SAAS compta des del passat dilluns amb una psicooncòloga, una figura molt reivindicada des de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca). El seu president, Josep Saravia, va celebrar la incorporació d’aquesta especialista tot i lamentar que s’havien assabentat de la notícia a través dels mitjans de comunicació perquè des del Ministeri de Salut no els havien comunicat pas. «Ja era hora, però més val tard que mai», va opinar Saravia.

Malgrat que des del SASS no van saber detallar les tasques que desenvoluparà la psicooncòloga –que ja s’ha sumat a la plantilla però encara no ha començat a atendre els pacients–, Saravia va explicar que si es respecta la idea inicial «l’especialista estarà al costat de l’oncòleg per tractar directament amb el pacient quan se li comuniqui que pateix un càncer; per tant, la seva principal funció serà donar-li suport i orientar-lo en el que sigui necessari». A l’espera de mantenir properament una reunió amb el Govern, des d’Assandca confien que la psicooncòloga pugui col·laborar amb l’associació.