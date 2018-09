Els empleats del servei d’ambulàncies contradiuen el sindicat

Els treballadors d’Ambulàncies del Pirineu, empresa que el SAAS ha prorrogat un any més el contracte del servei d’ambulàncies, van defensar ahir la seva feina i les condicions amb les que treballen.

D’aquesta manera, van posar en entredit les paraules del secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que el passat divendres va titllar de «vergonyós» renovar el contracte a l’empresa, que havia incomplert el Codi de relacions laborals tal i com el propi Govern va reconèixer.

«Les irregularitats laborals constatades es van pagar amb escreix. L’empresa compleix estrictament amb les condicions i els drets dels treballadors des de fa dos anys», va assegurar el seu cap visible, Carles Mumbardó. Per mostrar el seu rebuig a les paraules del sindicalista, ahir van recollir firmes per defensar la seva «professionalitat»: 16 dels 22 treballadors fixos de l’empresa van signar ahir una carta destinada als mitjans de comunicació a la que ha tingut accés primerament EL PERIÒDIC, que suma més de 40 firmes entre treballadors temporals, infermeres i auxiliars del servei. «Les paraules d’Ubach han creat neguit a la societat, que ara dubta de si fem bé les coses. Hi ha gent que no vol que l’atenguem», va afirmar Mumbardó, que va afegir que han propiciat un «clima d’incertesa dins de l’empresa».

Els treballadors, a més, van negar que el líder sindical s’hagués posat en contacte amb ells per saber quina era l’actual situació laboral de l’empresa i l’opinió dels treballadors.