L’economia i l’esperança de vida influeixen sobre la sanitat andorrana

L’envelliment, la globalització i la tecnologia són els tres reptes que haurà d’assumir la sanitat, i l’andorrana no és una excepció, en un entorn econòmic global. La jubilació als 65 anys serà cada cop més complicada. Així ho va explicar la consellera del Banc d’Espanya i professora ordinària i directora del departament d’Economia a l’IESE Business School, Núria Mas, a la conferència Entorn econòmic global. Implicacions per a la sanitat organitzada per Crèdit Andorrà.

«Les necessitats de la població han canviat» va reconèixer Mas, alhora que va marcar els objectius que ha d’assolir la sanitat: baixar la despesa sanitària per cada tipus de malaltia, tenint en compte l’augment de l’esperança de vida de la població.

La ponència es va celebrar a l’edifici Crèdit Centre dins del marc del cicle Crèdit Andorrà Global Forum i va formar part de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE.