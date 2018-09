Tres detinguts al port de Rat per contraban

Nou cas de contraban de tabac entre Andorra i França. Diumenge al vespre, la gendarmeria va interceptar un amagatall al port de Rat, al municipi fronterer d’Auzat, on hi havia 150 cartrons de tabac llestos per vendre a França, i va detenir tres persones de nacionalitat albanesa, que van passar a disposició judicial.

Les autoritats franceses, que no descarten fer més detencions, van confsicar els cartrons de tabac després que un excursionista trobés el botí per casualitat i avisés de la troballa a la policia de Tarascon-sur-Ariège. Els contrabandistes portaven la mercaderia des d’Arcalís i l’amagaven en una cabana de pastors de pedra i pissarra. Des del costat francès la recollien de nit.

El pas del port de Rat s’ha convertir en els últims mesos en una de les rutes de contraban més utilitzades per passar mercaderies cap a França, segons van afirmar fonts policials franceses.

L’operació no va estar relacionada amb la que unes hores abans va efectuar la policia d’Andorra a la capital, on va confiscar més de 15.600 paquets de tabac i 12.000 i va detenir tres persones. A més, hi va haver un comerç implicat.