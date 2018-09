La Batllia arxiva la querella dels Cachafeiro contra els Mallol i Pyrénées

La Batllia, en un aute del 24 de setembre, ha arxivat la querella presentada el 28 de novembre del 2017 per la família Cachafeiro (arrendatària del centre comercial Punt de Trobada) contra Jesús Mallol, Bonaventura Mallol i Roser Mallol (propietaris del ter­reny) i Patrick Pérez (president-apoderat de la societat Pyrénées), en què se'ls acusava d’un delicte major d’estafa en grau de temptativa i d’estafa processal tipificats i penats als articles 208 i 209 del Codi Penal.

L'afer s'inicia quan el desembre del 2015 va expirar el contracte signat el 23 de setembre del 1982 mitjançant el qual la finca 'La Prada de la Borda del Cosp' va ser arrendada a dos particulars (Joan Escaler i Joan Jordi) i a la societat mercantil Starc, representada pel seu conseller delegat Antonio Cachafeiro. En aquell indret es va construir el centre comercial Punt de Trobada. A l'acabament del contracte, Pyrénées va fer una oferta per explotar l'edifici.

La família Cachafeiro es va negar a deixar el Punt de Trobada al mateix temps que manifestaven que el contracte signat entre la família Mallol i Patrick Pérez era una temptativa de frau ja que ells havien estat pagant 254.000 euros anuals de lloguer i Pyrénées havia presentat una oferta per 2,4 milions d'euros anuals. Segons els Cachafeiro s'havia simulat el contracte perquè ells no poguessin fer servir la clàusula que els permetia continuar explotant l'edifici si igualaven l'oferta d'un nou llogater. Tot això va desembocar en un procés de judicialització que va continuar amb la presentació (2016) per part de la família Mallol d'una demanda civil per desnonament, la ja esmentada querella de la família Cachafeiro i la presentació d'una demanda per part de Patrick Pérez per un delicte de denúncia falsa.

En l'aute corresponent a les diligències prèvies 100980/2017, la batlle conclou que no hi ha cap voluntat de frau i que el Grup Pyrenées ha mostrat la seva voluntat de fer ús del Punt de Trobada com a centre comercial. Pyrénées es quedarà amb tots els treballadors del Punt de Trobada i té la intenció d'explotar l'edifici amb un acord amb el grup francès Auchan. L'objectiu de Pyrénées és donar cabuda en el nou centre comercial a diversos establiments del país perquè disposin d'un espai per vendre els seus productes. L'aute es pot recórrer al Tribunal de Corts en el termini de cinc dies a la notificació per part de la Batllia.