Fàbrega, cap de llista de Junts per la Seu a les municipals

El pediatre Jordi Fàbrega Sabaté serà el cap de llista de la candidatura Junts per la Seu a les properes eleccions municipals, el maig de 2019. Des del grup municipal del PDeCAT, impulsors d'aquest projecte polític, han confirmat que Fàbrega encapçalarà la candidatura, després que enguany Albert Batalla ha anunciat que aquest any vinent tancarà una etapa de més de 10 anys com a alcalde de la ciutat i 16 com a regidor a l'Ajuntament.

Fàbrega ha estat escollit per unanimitat durant l’assemblea del PDeCAT de la ciutat celebrada aquest dimecres al vespre. Batalla va presentar al candidat amb paraules d’agraïment per la decisió presa i assegurant que la ciutat de la Seu “quedarà en bones mans”.

Fàbrega, que s’ha compromès a agafar el relleu de l’alcalde Batalla com a candidat a l’alcaldia, va assenyalar que “tot i que és difícil superar la tasca feta per ell i el seu equip", afronta amb molta il·lusió aquest nou repte "perquè m’identifico i sento l’escalf de molta gent que té ganes de treballar per la Seu en positiu”. El candidat escollit va assegurar que “personal i professionalment estic en un moment idoni per dedicar temps i il·lusió a la ciutat que m’estimo i vull contribuir a fer-la avançar, fent-la una ciutat per a tothom”. Per això va manifestar que es formarà "un equip transversal per guanyar i governar”, informa RàdioSeu.

La candidatura de Junts per la Seu, concebuda com un projecte que va més enllà d’un partit polític i que aplegarà diferents sensibilitats, donarà a conèixer les seves primeres propostes en un acte públic que se celebrarà durant la primera quinzena d’octubre.

Perfil del candidat

Fàbrega es presenta a les xarxes socials, de les quals n'és un usuari habitual, com a “pediatre català que estima la seva feina, el Pirineu i el seu país. Membre de pediatria dels Pirineus i d’Igerseu. Soci d’Òmnium i republicà”.

Nascut el 10 de juliol de 1972 a Lleida i vinculat des de que va néixer amb la Seu d’Urgell, Fàbrega és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida (amb premi extraordinari de llicenciatura el 1996) i màster en Direcció d'Institucions Sanitàries per la Universitat de Barcelona. Des del 2014 és director assistencial del Sant Hospital de la Seu, on dirigeix l'àrea de pediatria i la unitat maternoinfantil. Fàbrega va ser l'any 2009 un dels fundadors de la cooperativa Pediatria dels Pirineus, que actualment presta servei a famílies no només de la Seu i l'Alt Urgell sinó també d'altres comarques pirinenques. Entre el 2006 i el 2009 va ser professor associat de Pediatria a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Prèviament, el metge urgellenc va treballar com a adjunt a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron (2002-2004), a la Mútua de Terrassa (2004-2006) i a l'Hospital Germans Trias i Pujol (2006-2009). A banda de la trajectòria professional, els darrers anys Jordi Fàbrega també ha destacat pel seu suport a la defensa del model d'escola catalana, com a soci d'Òmnium Alt Urgell i portaveu de la plataforma creada per defensar la tasca dels professionals de l'ensenyament a la Seu d'Urgell.

Fàbrega està casat i té un fill. És també un amant de la fotografia, els esports i viatjar, a més de secretari del Club de Futbol Ciutat de la Seu i cofundador d’Igersseu.