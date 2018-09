Arrenca la temporada del nou MoraBanc

S’ha fet esperar però finalment arriba un altre moment històric per un MoraBanc Andorra que avui juga contra l’UCAM Múrcia el primer partit oficial de la Lliga Endesa. L’equip arriba amb moltes cares noves i amb Ibon Navarro a la banqueta, que vol fer un esforç en defensa i millorar alguns punts en els quals flaquejava l’equip de Joan Peñarroya. Per altra banda, es troba amb un jugador menys, ja que David Walker, que va despuntar durant tota la pretemporada, és baixa durant un mes per lesió.

En aquest sentit, el capità Oliver Stevic ha explicat avui que «l’equip té moltes ganes de començar després d’haver fet una feina molt dura». «Volem sortir a la pista i començar bé la temporada, hem fet bona feina en tots els aspectes, coneixem les idees de Navarro i, tot i que tenim marge de millora, estem en un moment per estar molt contents», manifestava. Així mateix, reconeixia que «cada persona té la seva filosofia i el seu sistema». «Segur que jugarem diferent de l’any passat, amb tot el respecte cap a Joan Peñarroya per tot el que va fer per mi i pel club, és un nou camí», remarcava. El «rebot ofensiu» i «jugar amb més contacte» són, per altra banda, els dos aspectes a millorar de l’equip.

Per un altre costat, l’entrenador del MoraBanc Andorra, ha destacat que «hem estat molt bé durant tota la pretemporada». «La lesió de Walker és un contratemps però espero que serveixi com a oportunitat per la resta i que puguin ajudar, aquestes coses passen, no és un drama, és una oportunitat pels altres jugadors», puntualitzava. Així mateix, va explicar que el Múrcia destaca «pel seu nivell físic i atlètic» i que això comporta «que s’haurà de controlar aquest aspecte». «Serà un partit físic, llarg, que arribarà al darrer quart obert», opinava. «Hem tingut coses bones i dolentes aquesta temporada, ara comença la competició real», afirmava. «Espero la millor versió dels rivals però també espero el millor MoraBanc», assegurava. «Hi ha coses que són evidents que s’han de millorar però hem anat millorant en qüestions defensives, tot i que tenim marge de batalla», sentenciava.

Tot començarà amb un partit molt especial per al tècnic tricolor, ja que la passada temporada va dirigir l’equip que demà avui a les 19.15 visitarà el Poliesportiu d’Andorra. «No és especial per a mi, és major l’emoció que tenim per començar la lliga a casa, tinc molt bona relació amb els jugadors i la directiva però res més», afegia.

En aquest sentit, l’entrenador de l’UCAM Múrcia, Javi Juárez, va assegurar que «sabem la dificultat de l’equip perquè es tracta d’un conjunt que arriba de fer una gran pretemporada». «A més, tenen grans jugadors, un gran entrenador però nosaltres en l’únic que pensem és en sumar la primera victòria, aquest és el nostre únic objectiu, estic molt il·lusionat», concloïa.