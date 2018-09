Atorgades les beques Pere Canturri i Manuel Mas

Per una banda, Repertori cronològic dels càrrecs institucionals medievals d’Andorra és la recerca de Preixens, que va elaborar un llistat de 600 càrrecs de consols, batlles, notaris i consellers, entre d’altres, des del segle IX fins el XV. Amb aquest repertori es podrà saber l’origen del poder i de la influència política de les famílies del Principat. D’altra, l’estudi de Parteny, Descobrint qui transforma Andorra. Redefinint els rols públics i privats en la transformació urbana i socioeconòmica, avalua com van convergir la gestió pública i privada en el Pla estratègic del turisme de compres d’Andorra.

Per Alba Casanovas

