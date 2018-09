Camp recorda a Roig el què el Govern fa per Sant Julià

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha respós avui el conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, qui va acusar el Govern de fer «boicot sistemàtic» als projectes de la corporació. Davant d’això, Camp va recordar que La Vuelta, tot just celebrada fa un parell de setmanes, va tenir com a meta d’arribada la parròquia laurediana en les dues jornades que es van disputar al país. Malgrat reconèixer que sovint se l’ha titllat de «parroquialista», el ministre va afirmar tenir «una visió molt de país» i que sempre busca «el millor lloc» per celebrar cada esdeveniment.



A més, va dir «entendre» que en el comú estiguin «dolguts pel projecte del ràfting», va assegurar que ell també ho està, però «hem de tocar de peus a terra» i si l’Executiu no l’ha tirat endavant és perquè hi ha «moltes barreres i molts riscos» que impedeix que el pla tingui èxit «des d’un punt de vista nacional».

Pel que fa a la denegació del permís del Tobotronc per funcionar de nit, el ministre va assegurar que des del Departament d’Indústria s’està estudiant un possible «risc addicional» i fins que no es confirmin tots els elements de seguretat, el Govern no donarà el vistiplau per la seva posada en marxa, «i això ho han d’entendre des del comú».



Roig va denunciar aquest dimecres que «hi ha parròquies i institucions que veuen com una amenaça que Sant Julià surti del pou al qual ha estat immers molt de temps».