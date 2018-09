Multes de 100 euros per no portar ampolla per ruixar les miccions

El Comú d’Andorra la Vella sancionarà amb 100 euros els propietaris de gossos que no portin ampolleta per ruixar les miccions dels animals i amb 60 aquells que no les ruixin. Així es contempla en l’ordinació de Convivència ciutadana, higiene i medi ambient que s'ha aprovat avui pel consell de comú amb l’abstenció de les conselleres del PS. De fet, l’obligatorietat de diluir amb aigua els orins dels animals és una de les novetats més destacades d’una ordinació que unifica totes les normatives que existien fins ara. «L’ordinació pretén sensibilitzar i responsabilitzar els ciutadans de les normes per garantir una convivència entre tots», ha afirmat el conseller de Medi Ambient, David Astrié.



Malgrat que l’ordinació entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al BOPA, Astrié ha indicat que en el cas de les miccions s’ha previst una disposició transitòria que farà que no entri en vigor fins d’aquí a sis mesos.

Soroll

En relació als animals, també s’ha determinat que entre les 22 hores i les 8 hores no es poden deixar els animals en patis, terrasses o altres espais oberts que puguin destorbar el descans dels veïns.



La normativa també limita la circulació de bicicletes, monopatins i patins exclusivament als carrils habilitats expressament, per la qual cosa no es podran utilitzar, per exemple, a l’avinguda Meritxell. Alhora, amplia als passejos dels recs del Solà i l’Obac els camins en què queda prohibit circular amb vehicle motoritzat.

The Cloud

D’altra banda, en el ple s'ha ajornat la convocatòria d’un concurs per embellir els entorns dels terrenys que havia d’ocupar The Cloud. La majoria volia finançar les obres amb una despesa plurianual, però aquesta setmana van rebre 1.133.000 euros corresponents a la sentència que condemnava el Govern per la prescripció de multes i taxes impagades a la Batllia i per tant, ha decidit que aquests diners es destinaran a aquestes obres. Això permetrà avançar l’inici dels treballs a final d’any, si bé el gruix de les obres es concentrarà entre el febrer i el juny. La cònsol, Conxita Marsol, també ha explicat que encara estan a l’espera de poder signar el conveni amb Andorra Telecom en el qual ha de quedar blanc sobre negre les obligacions de les dues parts i sobretot, el cost final de les obres, inicialment previst en 1,3 milions i que en la previsió del concurs ascendia fins a 1,7 milions.

Pla d’urbanisme

Per últim, la sessió de consell de comú també ha servit per traslladar al pla d’urbanisme el conveni signat amb Jocs S. A., com a empresa adjudicatària del casino. Així s'ha aprovat provisionalment una modificació del POUP que ha de permetre construir el casino amb coberta plana i destinar aquest espai a una plaça que connectarà amb l’avinguda Meritxell mitjançant una passarel·la. A més, també es disposarà d’un ascensor de connexió vertical entre el carrer Prat de la Creu i la nova plaça.

El comú es desvincula de les irregularitats a Meritxell

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va voler desvincular completament la corporació de les irregularitats que s’han detectat en les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell. «És una qüestió de les empreses, el comú va fer un plec de bases amb tota la legalitat, establint uns torns i les empreses saben perfectament quantes hores poden treballar», va afirmar, afegint que són les constructores les que havien de fer els torns «i pagar les hores extra». En tot cas, es va remetre al Servei d’Immigració i a Inspecció de Treball per fer els controls pertinents.



Des de la minoria, només el conseller liberal Victor Pintos es va sumar a la postura de Marsol. En canvi, el seu company de grup, Jordi Minguillón, creu que «hi ha certa responsabilitat de l’administració quan en certa manera forces a actuar d’una manera no gaire normal».



Per últim, la consellera del PS, Dolors Carmona, va assegurar que els «dol» que s’hagin produït irregularitats laborals i considera que el comú «ha de ser prou sensible» en aquests temes. Carmona va deixar clar que «una cosa és subcontractar i complir el codi de relacions laborals i l’altra treballar sense l’empara d’aquesta normativa». Va admetre que la situació els preocupa i no descarten fer accions des del partit.