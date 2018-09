La UEFA introdueix el VAR a la Champions

La UEFA ha acordat avui introduir el VAR a la Lliga de Campions 2019-2020, a partir de les eliminatòries del mes d’agost. A més, el vídeoarbitratge també estarà operatiu a la Supercopa d’Europa 2019, a la fase final de l’Eurocopa 2020, a l’Europa League 2020-2021 i a la fase final de la Lliga de les Nacions. «Confiem que la introducció del vídeoarbitratge l’agost del 2019 ens doni suficient temps per posar en marxa un sistema sòlid i que ens permeti formar als àrbitres per assegurar una eficient i exitosa implantació del VAR a la Lliga de Campions, l’estàndard mundial de les competicions per clubs», assegurava el president de la UEFA, Aleksander Ceferin.

També s'ha anunciat el procediment del sorteig de la fase de classificació per a l’Eurocopa. Hi haurà set bombos, compostos d’acord amb la classificació de la Lliga de les Nacions. D’aquí sortiran els deu grups de cinc o sis seleccions que es disputaran les 20 places de la fase final.