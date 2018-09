Denunciat dues vegades un conductor andorrà per excés de velocitat

Els Mossos d’Esquadra van denunciar un home, de 25 anys i de nacionalitat andorrana, per circular amb excés de velocitat per l’AP-7 a la comarca de l’Alt Empordà. Segons recull l’ACN, els fets es van produir el 25 de setembre quan en un control d’identificació de matricules estrangeres que acumulen sancions pendents de pagar que s’havia muntat a l’autopista, al seu pas pel municipi empordanès de Bàscara, van detectar un vehicle, amb matrícula del Principat d’Andorra, a qui constaven tres denúncies pendents. En els tres casos eren multes per sobrepassar el límit de velocitat i en els tres casos es concentraven a la carretera C-1412, als termes de Biosca, Copons i Prats del Rei (Anoia). Els agents van aturar el cotxe i li van notificar al conductor les denúncies. Després de pagar 350 euros va poder continuar la marxa .



Poc després, una patrulla radar mòbil va interceptar el mateix vehcile en un control a l’AP-7 a Garrigàs quan circulava a 166 quilòmetres per hora en una via que està limitada a 120. La policia no el va poder aturar en aquell moment i, deu minuts després, un cinemòmetre dinàmic el va tornar a enxampar amb excés de velocitat, concretament a 155 quilòmetres per hora.

Precaució

En aquesta ocasió, els agents sí que el va poder aturar i li van notificar les dues noves infraccions, que ascendien a 300 euros més. El conductor va abonar l’import i va poder continuar la marxa. Els mossos demanen als usuaris que no abaixin la guàrdia, que extremin la prudència en la conducció i recorden que s’han de respectar els límits de velocitat.