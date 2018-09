Vinyes i Mercader volen reprendre el bon camí

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) disputen dissabte el 42è Ral·li Vila de Llanes, vuitena prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. El tàndem de l’equip Suzuki Motor Ibèrica espera mostrar les seves millors prestacions, és a dir, les mateixes amb les quals van aconseguir el triomf, de la categoria N5 en els Ral·lis de Sierra Morena, Orense i Ferrol.



El recorregut total del ral·li és de 480 quilòmetres, dels quals 157,662 són de velocitat, repartits en deu especials.



Vinyes i Mercader no trobaran cap novetat en el recorregut a superar. Malgrat tot, Vinyes té l’objectiu de completar els reconeixements amb detall. «Mai saps on pot saltar la sorpresa», assegurava Vinyes. «Les distàncies són les mateixes però en un any les carreteres i el seu entorn han pogut canviar molt», destacava. «Els excessos de confiança no són aconsellables quan has d’entrar en cunetes. Un altre factor a tenir en compte serà la climatologia, veurem que ens ofereix en aquesta ocasió», afegia. «És un ral·li complicat en general, amb pluja encara més, però m’agrada. Són escenaris en els quals he competit moltes vegades i en els quals em sento molt còmode, malgrat la dificultat», recordava.



Els horaris d’avui respecte als de la temporada passada tindran un lleuger canvi en l’hora de l’inici del shakedown. En aquesta ocasió el test amb el vehicle de competició es disputarà demà entre les 10 hores i les 12 hores, mentre que el tram de qualificació que disputaran els pilots prioritaris s’iniciarà a les 12.15 hores. Demà a les 20.30 hores se celebrarà la cerimònia de sortida mentre que dissabte a les 7.30 hores s’iniciarà la competició amb la sortida del primer vehicle. A les 21.30 hores es farà la cerimònia d’entrega de premis.