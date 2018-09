El Mundial de ‘mountain bike’ tornarà a La Massana el 2024

La Unió Ciclista Internacional ha anunciat avui durant els Mundials de ciclisme de carretera que s’estan celebrant a Innsbruck, Àustria, les ubicacions de les pròximes cites del ciclisme mundial i, per tant, Andorra acollirà el 2024 el Mundial de BTT. Així, els UCI Moutain Bike World Championship arribaran de nou a la parròquia de La Massana després que se celebressin també al 2015 i comptarà amb centenars de ciclistes d’arreu del món. A més, Vallnord Pal-Arinsal té assegurades les proves de la Copa del Món del 2019 i el 2020, però encara s’ha de conèixer el calendari definitiu. Pel que fa a les dates, encara no s’han anunciat, però el més probable és que el Mundial sigui del 28 d’agost al 2 de setembre.

La prestigiosa prova tornarà al Principat nou anys després però no es coneixen encara les dates oficials

En aquesta línia, el cònsol major de la Massana i president de Vallnord, David Baró, va anunciar durant la darrera edició de la Copa del Món UCI de MTB 2018 celebrada aquest estiu a La Massana que presentaria la candidatura a la Unió Ciclista Internacional per a tornar a rebre els Campionats Mundials de BTT del 2022. Finalment, s’haurà d’esperar un parell d’anys més, però s’ha aconseguit l’objectiu i la federació internacional ha premiat Andorra per la feina feta. «El trajecte d’una dècada, quan començava, fa que s’hagi decidit que La Massana sol·liciti tornar a acollir el Campionat Mundial de BTT l’any 2022», comentava en aquell moment. «Es farà un compte específic al Comú de La Massana perquè el proper equip comunal i de l’estació tinguin la capacitat econòmica inicial per a fer l’esdeveniment», revelava també. Així, Baró va anunciar ahir que s’ha creat una partida específica per finançar l’esdeveniment de 500.000 euros. Aquesta decisió ja estava presa amb tot el consens polític i amb el suport del cap de Govern, Toni Martí. Per tant, el consell del comú va donar llum verda el passat divendres a la dotació d’un compte de reserves propi de lliure disposició per aquest valor, destinat a fer front a les despeses d’organització d’aquests campionats. «El motiu d’aquesta operació és que les següents corporacions tinguin ja el finançament per la possible organització d’aquesta prova internacional d’alt nivell», explicava Baró.

Per altra banda, el director general de Vallnord Pal-Arinsal, Josep Marticella, va destacar durant la Copa del Món també que «tant en la prova DHI com en la XCO hem tingut una valoració d’excel·lent per part del comitè de l’UCI». «Quan acumulem dos excel·lents en dues finals, no hi ha gaire més cosa a dir», reiterava.

Una llarga trajectòria

El país ha tancat amb èxit sis Copes del Món UCI BTT, quatre Mundials Màsters UCI de BTT i el mateix Mundial de 2015. «Situat als Pirineus, entre Espanya i França, aquest país, de dimensions reduïdes és un actor important en el món de la bicicleta de muntanya i ja va acollir els Mundials ql 2015», explicava l’UCI en un comunicat. «La Copa del Món també s’hi ha aturat diverses vegades i tots els esdeveniments que s’han celebrat han tingut un gran èxit gràcies a la feina feta per tot l’equip organitzador», afegia.

Vuit països, sis disciplines

Així, Andorra té l’honor de poder organitzar una de les proves del període 2020-2024. En total, vuit països han obtingut el dret d’organitzar 18 Mundials per a sis disciplines de ciclisme. Els cantons suïssos de Vaid i Valais, Flandes, la regió alemanya de Suïssa, Achgabat, Val di Sole, Les Gets, Papendal, Mol, Pra-Loup. Banja Luka, Trentino i el Principat són les regions que rebran una competició. «Estem molt contents d’haver aconseguit un nombre rècord de Mundials de l’UCI per aquest període», explicava el president de l’UCI David Lappartient. «És un orgull poder transformar un amfitrió en una autèntica capital mundial de ciclisme», afegia. El 2024 el món del BTT tornarà a mirar Andorra.