L'empresa d'ambulàncies demana rebaixar la polèmica

L’empresa adjudicatària del servei d’ambulàncies del SAAS, Ambulàncies del Pirineu (ADP), segueix sent el blanc de les crítiques del sindicats perquè l’hospital li ha concedit la pròrroga del contracte després d’haver comés irregularitats laborals constatades i sancionades en el passat. Tot i això, els treballadors aguanten el xàfec: més del 90% de la plantilla fixa ha signat la carta que va veure la llum dimecres en la que reivindiquen les condicions laborals de l’empresa, mostren la seva satisfacció per la pròrroga obtinguda i demanen que es rebaixi la polèmica perquè els hi causa «neguit».

«Ens vam assabentar de la carta quan els treballadors la van fer pública, no abans. En cap moment els hem coaccionat perquè la signin», va afirmar ahir el director general d’ADP, Miguel Goldar, que també va insistir, com ja havien fet part dels treballadors el dimecres, en què l’empresa no sap res dels sindicats des de que van solucionar les irregularitats comeses i van aprovar un nou codi de relacions laborals «que s’ajusta a la legislació actual». «I d’això ja ha passat més d’un any i mig», va recordar Goldar. En canvi, el secretari general d’USdA, Gabriel Ubach, va reiterar ahir que coneix de primera mà la situació de l’empresa i que parla sovint amb els treballadors. «S’hauria d’haver fet un nou concurs públic amb més garanties en comptes d’haver prorrogat el contracte a Ambulàncies del pirineu», va dir. De fet, l’empresa i el sindicalista xoquen en la llei laboral, tot i que Ubach va admetre que «és un problema de les empreses del país, no només d’aquesta».

A les crítiques per l’incompliment del Codi Laboral, ahir se li va sumar la de l’estat dels vehicles. Vàries fonts van assegurar que l’empresa se salta la normativa de seguretat. Tant la direcció com els empleats van negar aquest extrem: «Cap ambulància té més de 10 anys. És cert que comprem vehicles a Espanya, però complim amb els requisits que se’ns demana a Andorra», va explicar Goldar.