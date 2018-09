L’Inter d’Escaldes defensa el lideratge contra el Sant Julià

La tercera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances arriba diumenge a la Borda Mateu i, tot i estar al primer tram de la temporada, és un cap de setmana important per sumar.

El VallBanc FC Santa Coloma i l’FC Encamp obriran la jornada de la competició amb un duel on tots dos equips arriben empatats a un punt. Els vigents campions de la Lliga arriben després de perdre a darrera hora la setmana passada i amb només un punt. A més busquen el primer gol de la lliga. Per altra banda, els encampedans es presentaran a la cita després d’aconseguir diumenge passat el primer punt a la lliga.

El segon partit de la jornada serà entre l’FC Ordino i la UE Santa Coloma. És un duel molt important pels dos equips perquè, per una banda, els ordinencs volen mantenir els primers bons resultats de la temporada mentre que els colomencs i, per l’altra, volen sumar per situar-se a la part alta de la taula. Els groc i negres, són, a més, l’únic conjunt que encara no ha encaixat cap gol.

Per un altre costat, l’Engordany i l’FC Lusitans necessiten sumar en el tercer partit de la jornada, ja que, tot i partir com a favorits, se situen a la part baixa de la taula. L’Engordany hi arribarà cuer, amb un sol punt en dues jornades i candidat a estar a la zona noble. Igual que el Lusitans que arribarà a la cita amb dos punts fruit de dos empats en les dues primeres jornades. Finalment, el líder de la lliga, l’Inter d’Escaldes ,i el Sant Julià es veuran les cares. Serà un matx molt important perquè els dos opten al títol i no volen punxar. Els escaldencs són l’únic equip que arriba havent sumat dues victòries. En canvi, els lauredians són segons, amb quatre punts de sis possibles.

Així mateix, aquesta jornada, la Federació s’afegeix a la campanya promoguda per la UEFA El meu cor, el vostre cor.